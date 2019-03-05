Son Dakika! Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova Maçlarında A Milli Takımın Başında Olacak

Teknik Direktör Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak.

Resmi olarak Haziran ayında A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek Şenol Güneş, Mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında kulübede olacak.

TFF'nin bu iki maç için Beşiktaş'a yazı gönderdiği öğrenildi.

4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞLARDI

Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce resmi sitesinden yaptığı açıklamada Şenol Güneş'le Haziran ayından başlamak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.