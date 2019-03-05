Son Dakika! Şenol Güneş, Arnavutluk ve Moldova Maçlarında A Milli Takımın Başında Olacak
Son dakika! Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mart ayında oynanacak olan Arnavutluk ve Moldova maçlarında Milli takımın başında olacak.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in milli mesaisi erken başlayacak.
Resmi olarak Haziran ayında A Milli Futbol Takımı'nın başına geçecek Şenol Güneş, Mart ayında oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında kulübede olacak.
TFF'nin bu iki maç için Beşiktaş'a yazı gönderdiği öğrenildi.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞLARDI
Türkiye Futbol Federasyonu, daha önce resmi sitesinden yaptığı açıklamada Şenol Güneş'le Haziran ayından başlamak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.
YORUMLAR (28)
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milli takimin ahi gitmis vahi kalmis, ise yarayan türk futbolcu kalmadi, senol hocanin basarili olacagini sanmiyorum, türkiye acilen yabanci futbolculara P sinirlamasi getirmeli, birde transferlerde futbolculara belli basli bir maas ve oynadiklari kadar para verilmeli, yani 20 yasindaki cocuga 5 milyon 10 milyon verilipde simartilmamaliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şenol güneşide Fatih terimide efendi ve centilmen bulmuyorum. Abdullah Avcı, Kemal Özdeş, Mehmet Özdilek, Tamer Tuna vesaire neden olmasın?...neden hep Fatih veya Şenol?Cevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır
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bjkı borçtan kurtarma operasyonu. . . yalnız bu işten hayır gelmez federasyonda diğer kulüplerin de hakkı varCevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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arnavutluk ve moldova takımlarının durumu belli :) iyiki getirmişiz maçları olacak yani :)Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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bjk nin yerinde olsam neyse cezasi cekerim göndermem besiktasa gelince mi milli goeev oluyo basip gitsin senol gunes tazminat icin laf ettirmesinCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır