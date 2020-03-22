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Marmaray, Ankara, İzmir, Ekonomi, Güncel

Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak

Son dakika: Sağlık çalışanları, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak. Kararı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan duyurdu.

22.03.2020 14:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:02
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak

Çin'de ortaya çıkan ve ülkemizde 21 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan yeni tip koronavirüse karşı sağlık çalışanlarının üstün mücadelesi devam ederken Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'dan sağlık çalışanları için önemli bir açıklama geldi. Turhan, yaptığı açıklamada, İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'ın bugün itibarıyla sağlık çalışanlarına ücretsiz olduğunu duyurdu.

BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI

Dünya genelinde binlerce insanın ölümüne neden olan Kovid-19'a karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere hükümetin ve milletin canla başla savaş verdiğini dile getiren Turhan, şöyle devam etti:

"Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İzban'da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak."

SADECE KİMLİKLERİNİ GÖSTERMELERİ YETERLİ

Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban'dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkati çeken Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak sağlık çalışanlarının fedakarca mücadelelerinde her zaman yanlarında olduklarını bildirdi. Turhan, tüm Türkiye gibi tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışladıklarını sözlerine ekledi.

Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak

Haberin Videosu:

Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak

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