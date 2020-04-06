Son Dakika: Sağlık Bakanlığı 18 bin sözleşmeli personel alımı sonuçları açıklandı Son dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin sözleşmeli personel alımına ilişkin sonuçları açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde bakanlığa 14 bin sürekli işçi ve 18 bin sözleşmeli sağlık personeli olmak üzere toplamda 32 bin personel alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda 1 Nisan'da başvuruları biten 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin sonuçlar açıklandı.

SONUÇLAR ÖSYM'NİN SİTESİNDEN ÖĞRENİLECEK

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Nisan 2020 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

11 BİN HEMŞİRE ALINACAK

Atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak.