Son Dakika: Rusya, petrol arzını artıran Suudi Arabistan'a aynı şekilde karşılık verecek Son dakika: Suudi Arabistan'ın petrol arzını artırarak fiyat kırma hamlesi Rus ekonomisine darbe vurdu. Rus petrol şirketi Rosneft de Suudi Arabistan'a aynı şekilde yanıt verip Nisan'da üretimi artırmayı planlıyor.

Suudi Arabistan'ın Rusya ile arz kesintisinde anlaşamaması sonrası petrol arzını artırma kararı petrol fiyatlarında bir günde yüzde 30'luk düşüşe neden olup küresel piyasaları sarsarken, Rusya'dan yanıt geldi. Bloomberg'ün bir şirket yetkilisinden aktardığına göre, Rus kamu petrol tekeli Rosneft, Suudi Arabistan'a aynı şekilde yanıt verip nisanda üretimi artırmayı planlıyor.

300 BİN VARİL ARTIRABİLİR

Rosneft yetkilisi, şirketin her türlü senaryoya hazır olduğunu söyledi. Uzmanlar, Rosneft'in petrol üretimini bir haftada yaklaşık 300 bin varil/gün artırabileceğini belirtiyor.

RUSLAR OLUMSUZ YANIT VERMİŞTİ

Suudilerin başını çektiği OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü) ile Rusya arasında daha önce imzalanan arz kesintisi anlaşması 1 Nisan'da bitecek. Suudiler, koronavirüs salgınının küresel ekonomide durgunluğa neden olacağı endişeleriyle petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün önüne geçmek için 1 Nisan sonrasında da petrolde arz kesintisi için Moskova'nın kapısını çalmış ancak olumsuz yanıt alınca arzı artıracağını ilan ederek fiyat ve pazar savaşı başlatmıştı.

Öte yandan, Rusya Maliye Bakanlığı, petrolde 25-30 dolarlık fiyata 6 ile 10 yıl arasında dayanabileceklerini açıkladı.