Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
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Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı

09.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 09.12.2020 16:10

Son dakika: Reuters, AB liderlerinin Türkiye'nin doğal gaz sondaj çalışmalarına yönelik hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığını duyurdu.

Türkiye'ye olası yaptırımlarında ele alınacağı yarınki AB Liderler Zirvesi öncesinde, AB üyesi ülkelerin liderleri için hazırlanan taslak metin Reuters haber ajansı tarafından sızdırıldı. Reuters'ın aktardığına göre, AB liderlerinin Türkiye'ye Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri konusunda hedefli ek yaptırımlar hazırlanması konusunda uzlaştığı belirtildi.

YAPTIRIMLARIN GENİŞLETİLMESİ GÜNDEMDE

Buna göre, AB'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine katılan Türk şahıslara ve şirketlere ek yaptırımlar getirmesi planlanıyor. Taslak metinde, AB'nin 2019'dan beri bu alanda yürürlükte olan yaptırımlara 'ek listeler' hazırlayacağı, 'ihtiyaç duyulması halinde bu listenin kapsamının genişletileceği öne sürüldü. Türkiye ile ilişkilerde gelişme olmaması durumunda mart ayındaki toplantıda yeni adımlar atılacağı da belirtildi.

YUNANİSTAN MEMNUN OLMADI

Reuters'a konuşan AB diplomatları, bahsi geçen hedefli yaptırımların Yunanistan'ı memnun etmediğini, taslak metin üzerinde müzakerelerin sürdüğünü söyledi.

Son dakika! Reuters: AB liderleri Türkiye'ye ek yaptırım konusunda uzlaştı
Haber Yorumları (16)
HÜSEYİN: Türkiye neden Avrupa ya yaptırım uygulamıyor Avrupa nın doğalgaz vanaları elimizde bir işe yaramıyormu göstergelikmi
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XXX: Avrupa dan korkmuyoruz. Ama avrupada bizi kiskanmiyor.
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DOD: aha burdayız gelin la gelin ! sıkıysa yaptırın da görelim.
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