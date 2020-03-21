Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü
Son dakika: 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, hayatını kaybetti.
21.03.2020 23:49 | Son Güncelleme: 22.03.2020 00:00
Koronavirüse yakalanan birçok ünlü isim de hastalıktan etkileniyor. Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz hastalık nedeniyle hayatını kaybetti.
Koronavirüs dünyada 13 bin insanın ölümüne neden olurken hastalık 300 binden fazla insanda görüldü.
REAL MADRİD'İN ESKİ BAŞKANI DA ÖLDÜ
Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.
NE OLMUŞTU?
Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz 3 gün önce koronavirüs teşhisiyle yoğun bakıma alınmıştı. 76 yaşındaki Sanz'ın durumunun ciddi olduğu belirtilmişti. Daha önce yüksek ateş şikayeti bulunan Sanz ile ilgili oğlu Twitter'dan 'Gönderdiğiniz tüm iyi dilekler nedeniyle çok mutlu olduk. Babamın bundan kurtulacağına eminim. Tekrar teşekkürler' mesajını yayınlamıştı.