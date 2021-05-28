Son dakika: Real Madrid'in bir sezon aradan sonra ilk transferi David Alaba oldu
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Son dakika: Real Madrid'in bir sezon aradan sonra ilk transferi David Alaba oldu

Son dakika: Real Madrid'in bir sezon aradan sonra ilk transferi David Alaba oldu
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

Son dakika spor haberi: İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Bayern Münih'ten Avusturyalı sol kanat orta saha oyuncusu David Alaba'yı transfer ettiğini duyurdu.

İspanya'nın Real Madrid Kulübü, Bayern Münih'ten Avusturyalı sol kanat orta saha oyuncusu David Alaba'yı transfer ettiğini duyurdu.

İspanyol kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Alaba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Alaba'nın Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ardından basına tanıtılacağı kaydedildi.

İspanyol kulübü, 2020 yaz döneminde hiçbir futbolcu transfer etmemiş ve bu 40 yıl sonra bir ilk olarak tarihe geçmişti.

Alaba, Real Madrid'in bir sezon aradan sonraki ilk transferi olurken, İspanyol basını, 30 Haziran'da Bayern Münih ile sözleşmesi sona ereceğinden bonservis ücreti ödenmeden kadroya dahil edilen Avusturyalı futbolcunun, sezon başına 10-12 milyon avro kazanacağını iddia etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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