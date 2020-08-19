Son Dakika: Olympique Lyon'u 3-0 mağlup eden Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nin yarı final etabında Olympique Lyon ile karşılaşan Bayern Münih, Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti ve Devler Ligi'nde 7 yıl sonra finale yükseldi. Bavyera ekibi, 2019/20 Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız devi Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarı final bu akşam Portekiz'deki Jose Alvalade Stadyumu'nda Bayern Münih ve Olympique Lyon arasında oynandı. Rakibini 3-0 mağlup eden Bayern, Devler Ligi'nde 7 yıl sonra adını finale yazdırdı.

Bavyera temsilcisinin golleri 18 ile 33. dakikada Serge Gnabry ve 89. dakikada Robert Lewandowski'den geldi. Bayern, finalde dün akşam oynanan diğer yarı final maçında RB Leipzig'i 3-0'lık skorla geçen Paris Saint-Germain'in rakibi oldu.

11. KEZ FİNALDE

Bayern, kulüp tarihinde 11. kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final etabına kadar yükseldi. Kulüp, oynadığı bu finallerden 5 şampiyonluk çıkarırken 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013'te mutlu sona ulaşmıştı.