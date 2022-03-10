Son Dakika: Olumsuz hava koşulları nedeniyle Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçları 1 hafta ileri kaydırıldı
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Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, 11-14 Mart arasında oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maçlarının olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 hafta ileri kaydırıldığını açıkladı.
Hafta sonu beklenen elverişsiz hava koşulları nedeniyle 11-14 Mart'ta oynanacak Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları bir hafta kaydırılarak 18-21 Mart'a ertelendi.
18-21 MART'TA OYNANACAK
TFF'den yapılan açıklamada, 11-14 Mart tarihlerindeki karşılaşmaların 18-21 Mart tarihleri arasında oynanacağı belirtildi.
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022
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