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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Amerika Birleşik Devletleri, TCMB, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu

Son dakika: Cari işlemler hesabı Şubat'ta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar oldu.

13.04.2020 10:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:23
Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 Şubat ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, cari denge Şubat'ta 1,2 milyar dolar açık verdi.

Merkez'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir önceki yılın Şubat ayında 117 milyon ABD doları açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon ABD doları açık gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 172 milyon ABD doları artarak 1 milyar 901 milyon ABD dolarına ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon ABD doları artarak 729 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

"ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI 2,5 MİLYAR DOLAR FAZLA VERDİ"

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Şubat ayında 3 milyar 225 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ayda 2 milyar 567 milyon ABD doları fazla vermiştir. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 315 milyon ABD doları artarak 1 milyar 492 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 41 milyon ABD doları tutarında artarak 855 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 208 milyon ABD doları artarak 614 milyon ABD doları olmuştur. İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net çıkışlar ise, bir önceki yılın aynı ayına göre 34 milyon ABD doları artarak 92 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 129 milyon ABD doları azalarak 309 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımları 382 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 687 milyon ABD doları ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 802 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 497 milyon ABD doları ve 42 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 4 milyar ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3 milyar 233 milyon ABD doları net azalış, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 986 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 298 milyon ABD doları ve 373 milyon ABD doları net geri ödeme, Genel Hükümet ise 38 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ayda 3 milyar ABD doları net artış gözlenmiştir."

Son dakika: Cari açık Şubat'ta 1,2 milyar dolar oldu
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Ekonomi Manşet

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