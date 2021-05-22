Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
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Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı. İlk maçı 3-2 kazanan Altay, ikinci maçtan da 1-0 galip gelen taraf olarak, adını finale yazdırdı. 38 yıl sonra yuvasına dönen Mustafa Denizli, İzmir ekibinin finale çıkmasında büyük katkı sağladı.

Altay, play-off yarı final rövanş karşılaşmasında İstanbulspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4-2'lik toplam skorla finale yükselen taraf oldu. 38 yıl sonra yuvasına dönen Mustafa Denizli, İzmir ekibinin finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.

Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı

RÖVANŞI DA ALDI

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetimindeki Altay, İzmir'de 3-2 kazandığı maçın rövanşında 1-0 galip geldi ve adını finale yazdırdı.

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki maçta siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü 85'te Deniz Kadah attı.

"DUYGU SELİ YAŞIYORUM"

Mustafa Denizli, finale çıkmalarının ardından şunları söyledi: Bu ülkede çok büyük kulüplerde, camialarda görev yaptım. Ancak Altay, benim gençliğim. Gençliğim Altay'da geçti. Duygu seli yaşıyorum ben hala. Hayatımda neler neler yaşadım. Ancak bu, bambaşka bir şey. Tekrar Altay'da olmak.

Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Son Dakika: Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u eleyerek finale çıktı - Haberler Spor
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