Son dakika: MSB'den yaptırım tepkisi: 70 yıllık ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır

17.10.2019 16:45

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın ardından NATO müttefiki olan ABD'den gelen yaptırım tehdidine çok sert tepki gösteren Milli Savunma Bakanlığı, "Yapılanlar ittifak ruhuna uymamaktadır" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklama "Yaptırım Söylemleri 70 Yıllık NATO İttifak Ruhuyla Bağdaşmamaktadır" başlığıyla yayımlandı. NATO müttefiki olan ABD'nin Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunmasına tepki gösterilen açıklamada, "Barış Pınarı Harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. Harekâtta; ülkemizin, sınırlarımızın ve halkımızın korunması esastır. Ülkemize yönelik yaptırım söylemleri dahi 70 yıllık NATO ittifak ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Güvenli Bölgenin dışına çıkarılması zaruridir. DEAŞ'la mücadele de kesintisiz devam edecektir. Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü şekilde evlerine ve topraklarına dönmelerinin sağlanması hedefimizdir" ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, duyurusunu yaptığı, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kapsayan başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararnamede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan herhangi bir yaptırım bulunmazken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptırım listesine alındı. ABD Hazine Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Akar, Soylu ve Dönmez kara listeye alındı, ABD'de varlıkları donduruldu ve bu bakanlarla ABD'nin ya da ABD ile bağlantılı kurum ve kişilerin işlem yapmasına yasak getirildi.

Yaptırım listesine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı da kurumsal olarak dahil edilirken; Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin atılan adımın Türkiye'nin enerji ihtiyaçlarının karşılanmasını engellememesi için bazı lisansları işleme koyabileceği belirtildi.