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Lucescu'nun yeni takımı belli oldu! Başkan anlaşmayı açıkladı

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha kulüp takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un başkanı Christian Constantin, Lucescu ile görüşüp anlaştıklarını açıkladı.

25.12.2019 08:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:09
Lucescu'nun yeni takımı belli oldu! Başkan anlaşmayı açıkladı

Son olarak A Milli Takımı'nı çalıştıran 'nun yeni takımı belli oldu. 74 yaşındaki teknik direktör, Ligi takımlarından Sion'un başına geçecek.

SION BAŞKANI AÇIKLADI

Sion Başkanı Christian Constantin, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaştıklarını duyururken "Bay Lucescu ile görüştük. Kendisi 2 Ocak tarihinde sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." dedi.

Lucescu, son zamanlarda yaptığı açıklamalarda tekrar bir kulüp takımını çalıştırmak istediğini söylüyordu.

Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Lucescu'nun yeni takımı belli oldu! Başkan anlaşmayı açıkladı
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