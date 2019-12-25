Lucescu'nun yeni takımı belli oldu! Başkan anlaşmayı açıkladı
Rumen teknik adam Mircea Lucescu, ilerleyen yaşına rağmen bir kez daha kulüp takımı çalıştırmaya hazırlanıyor. İsviçre Ligi ekiplerinden Sion'un başkanı Christian Constantin, Lucescu ile görüşüp anlaştıklarını açıkladı.
Son olarak Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu. 74 yaşındaki teknik direktör, İsviçre Ligi takımlarından Sion'un başına geçecek.
SION BAŞKANI AÇIKLADI
Sion Başkanı Christian Constantin, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaştıklarını duyururken "Bay Lucescu ile görüştük. Kendisi 2 Ocak tarihinde sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." dedi.
Lucescu, son zamanlarda yaptığı açıklamalarda tekrar bir kulüp takımını çalıştırmak istediğini söylüyordu.