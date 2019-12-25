: Lucescu'nun yeni takımı belli oldu! Başkan anlaşmayı açıkladı

25.12.2019 08:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:09

Son olarak Türkiye A Milli Takımı'nı çalıştıran Mircea Lucescu'nun yeni takımı belli oldu. 74 yaşındaki teknik direktör, İsviçre Ligi takımlarından Sion'un başına geçecek.

SION BAŞKANI AÇIKLADI

Sion Başkanı Christian Constantin, tecrübeli çalıştırıcı ile anlaştıklarını duyururken "Bay Lucescu ile görüştük. Kendisi 2 Ocak tarihinde sözleşme imzalamak için İsviçre'de olacak." dedi.

Lucescu, son zamanlarda yaptığı açıklamalarda tekrar bir kulüp takımını çalıştırmak istediğini söylüyordu.

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