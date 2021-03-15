Son Dakika: Merkezi yönetim bütçesi şubatta 23,2 milyar TL fazla verdi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı şubat ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini açıkladı. Geçen yılın aynı döneminde 7,4 milyar TL açık veren bütçe, bu sefer 23,2 milyar TL fazla verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Şubat ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe verilerini yayımladı. Şubat'ta bütçe gelirleri 119,6 milyar TL olarak kaydedilirken, bütçe giderleri ise 96,4 milyar TL oldu. Böylece geçen ay bütçe 23,2 milyar TL fazla verdi.

FAİZ DIŞI DENGE 36 MİLYAR TL FAZLA VERDİ

Faiz dışı denge şubatta 35,9 milyar TL fazla verdi. Geçen yılın aynı döneminde merkezi yönetim bütçesi 7,4 milyar TL açık verirken, faiz dışı dengede ise 6,8 milyar TL açık kaydedilmişti.

FAİZ HARCAMALARI 12,8 MİLYAR TL OLDU

Bütçe giderlerinin alt kalemlerine bakıldığında faiz harcamalarının 12,7 milyar TL, faiz hariç harcamaların ise 83,6 milyar TL olarak gerçekleştiği görüldü.

Şubat ayında bütçe giderleri içinde en yüksek payı yüzde 44,2 ile cari transferler aldı. Rakamlara göre 2020 Şubat döneminde 37,2 milyar TL olan cari transferler Şubat 2021'de ise yüzde 15 artışla 42,6 milyar TL olarak kaydedildi.

VERGİ GELİRLERİ ARTTI

Merkezi yönetim bütçe gelirleri şubat ayı itibarıyla 119 milyar 579 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 98 milyar 437 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 16 milyar 234 milyon TL oldu.