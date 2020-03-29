Son Dakika: Merkez Bankası: Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisi hızla toparlanacak Son dakika: Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme beklediklerini belirterek, "Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını göreceğiz" dedi.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, ocak-şubat aylarındaki güçlü seyir nedeniyle ilk çeyrek genelinde yüksek oranlı büyüme beklediklerini açıkladı.

"HENÜZ ZAYIFLAMA SİNYALİ ALMADIK"

"Seyahat harcamaları dışında tüketimde henüz belirgin bir zayıflama sinyali almadık" diyen Özbaş, "Avrupa'daki yavaşlamanın yanı sıra salgın hastalık ve düşen petrol fiyatları kaynaklı olarak Orta Doğu ve Rusya ekonomilerindeki talep zayıflaması Türkiye'nin ihracatı üzerinde doğrudan belirleyici olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ HIZLA TOPARLANACAK"

Salgının yayılma hızının düşmesiyle Türkiye ekonomisinin hızla toparlanmaya başlayacağını dile getiren Özbaş, "Türkiye ekonomisi, dinamik yapısıyla bu süreci göreceli olarak en az hasarla ve kısa sürede atlatan ekonomilerden biri olacaktır" dedi.

"BU SÜRECE DİRENÇLİ BİR ŞEKİLDE GİRDİK"

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş, dengelenme sürecinde elde edilen kazanımlar sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sürece dirençli bir şekilde girdiğini belirterek, "Merkez Bankası olarak hızlı karar alma ve alınan kararları etkili bir şekilde uygulama imkanına sahibiz. Merkez Bankası'nın elinde son derece geniş ve etkili bir araç seti var, bunları güçlü ve hızlı bir şekilde kullanıyoruz ve gerektikçe kullanabilecek durumdayız" ifadelerini kullandı.