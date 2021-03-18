Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar 7,47'den 7,32'ye geriledi
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Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar 7,47'den 7,32'ye geriledi

18.03.2021 14:09 | Son Güncelleme: 18.03.2021 14:33

Son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmesiyle dolar hızlı bir düşüşe geçti. Karar öncesi 7,47 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 7,32'ye kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,35'ten işlem görüyor.

Dün günü 7,50 seviyesinden tamamlayan dolar, bugüne yükselişle başlamasının ardından 7,55 seviyesine kadar çıktı. Merkez faiz kararı öncesi 7,47 seviyelerinde bulunan kur, karara anında tepki verdi.

DOLAR 15 KURUŞ BİRDEN DÜŞTÜ

Dolar, politika faizinin yüzde 19'a yükseltilmesiyle, 7,32 seviyesine kadar geriledi. Kur saat 14.25 itibarıyla 7,35'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 8,80'den, sterlin ise 10,30'dan alıcı buluyor.

MERKEZ'DEN SIKILAŞTIRMA VURGUSU

Merkez Bankası faiz karar metninde enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında sıkı duruşa dikkat çekti. Merkez Bankası faiz karar metninde enflasyon hedefleme stratejisi doğrultusunda para politikasında sıkı duruşa dikkat çekti.

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar 7,47'den 7,32'ye geriledi

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Son dakika: Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'a yükseltti
Haber Yorumları (8)
EMPATİYLE ANLAMAK: 1 ayda 10 krş iner,yarın sabah 50 krş çıkar,ekonomi süper,tıkır tıkır herşey güllük gülistanlık,keşke halk için çalışmalar.
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ADANA: çok sert düşmüş, 3,4 liraya kadar düştü sandım
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OYSA: olan yine garibana olaca sanki her şey çok ucuzmuş gibi herşeye zam gelecek
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