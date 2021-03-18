Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz artırımı sonrası dolar 7,47'den 7,32'ye geriledi

Son dakika: Merkez Bankası'nın politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'den yüzde 19'a yükseltmesiyle dolar hızlı bir düşüşe geçti. Karar öncesi 7,47 seviyesinde bulunan dolar, kararla birlikte 7,32'ye kadar geriledi. Kur şu sıralar 7,35'ten işlem görüyor.