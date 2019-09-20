Son Dakika: Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı: Piyasadan para çekilecek

20.09.2019 19:34

Merkez Bankası yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti. Döviz cinsi mevduat ve katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırıldı. Alınan bu kararla piyasadan yaklaşık 2.1 milyar dolar çekilmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada "Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır" denildi.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA

Kararla birlikte piyasadan 2.1 milyar dolar çekileceği duyurulan açıklamada tam olarak şunlar kaydedildi:

"Finansal istikrarı desteklemek amacıyla, yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir. Alınan bu kararla, piyasadan yaklaşık 2,1 milyar ABD doları tutarında likidite çekilmesi beklenmektedir.

Söz konusu değişiklikler, tesisi 4 Ekim 2019 tarihinde başlayacak olan 20 Eylül 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur."