Son Dakika: Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi

26.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58

Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi. 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar doları yükseldi.

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