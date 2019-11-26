Son Dakika: Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
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Son Dakika: Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi

Son dakika: Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında yenilenen swap anlaşması ile 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar dolara yükseldi.

26.11.2019 10:43 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58

ile Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi. 3 milyar dolar karşılığı TL ve Katar Riyali olan işlem tutarı 5 milyar doları yükseldi.

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Haber Videosu: Son Dakika: Merkez Bankası ile Katar Merkez Bankası arasında imzalanan swap anlaşması yenilendi
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