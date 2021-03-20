Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor
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Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor

20.03.2021 11:43 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:07

Son dakika! CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden ayrılması üzerine, MYK ve PM'yi olağanüstü toplantıya çağırdı.

Kılıçdaroğlu'nun çağrısı üzerine MYK saat 12.00'de, PM ise saat 13.00'te parti genel merkezinde gerçekleştirilecek.

NACİ AĞBAL GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, görevinden alındı. Ağbal'ın yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu getirildi.

TÜRKİYE, İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇEKİLDİ

Türkiye, 'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan 3718 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararında, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Mayıs 2011 tarihinde imzalanan 10 Şubat 2012 tarihli ve 2012/2816 Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanan 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi'nin Türkiye Cumhuriyeti tarafından feshedilmesine, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir."

Son Dakika! Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesi ve İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesi üzerine CHP olağanüstü toplanıyor

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