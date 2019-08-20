Son Dakika! Memur-Sen eylem yapma kararı aldı

20.08.2019 09:40

Toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet memurlara son olarak 2020 için 4+4 ve 2021 için ise 3+3 zam teklifi yapmıştı. Toplu sözleşme görüşmelerinde yetkili olan Memur-Sen bu teklifi müzakereye uygun bulmamıştı. Hükümet ile zam görüşmelerinde sonuç alamayan Memur-Sen, saat 15.00'te iş bırakma eylemi yapacağını duyurdu.

MEMURLAR NE TALEP EDİYOR?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Hükümet ise toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ilk olarak 2020 için yüzde 3,5+3, 2021 için de yüzde 3+2,5'luk zam teklifi yapmıştı. Yapılan teklifin yeterli bulunmaması üzerine hükümet teklifini yüzde 4+4 ve yüzde 3+3 olarak değiştirdi. Ancak sendikalar bu zammın enflasyon karşısında bir anlamı olmadığını belirtti.

'MÜZAKEREYE UYGUN GÖRMÜYORUZ'

Yaşanan gelişmeler üzerine Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın dün bir açıklama yaparak, "Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi yeni bir teklif sunulması yönüyle olumlu bulmakta; fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de müzakereye uygun görmemektedir. Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatarak yeni ve daha büyük bir adım atılarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz" demişti.