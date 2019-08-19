Son Dakika! Memur-Sen'den hükümetin yeni zam teklifine ilişkin değerlendirme
Son dakika! Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın hükümetin yaptığı son teklife ilişkin, "Teklifimizin anlaşılmadığını gösteriyor" açıklamasında bulundu.
19.08.2019 10:13
Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, yapılan teklifin yetersiz olduğunu belirterek, "Müzakerelere uygun değildir" dedi.
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