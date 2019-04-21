Medipol Başakşahir, Sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 Berabere Kaldı

Spor Toto Süper Ligin 29. haftasında Medipol Başakşehir, 3. İstanbul Fatih Terim Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadelede turuncu-lacivertliler puanı son dakikada kurtardı. Rizespor'un golünü 62. dakikada Vedat Muriqi kaydederken, Başakşehir'in golü 90+6. dakikada penaltıdan Edin Visca'dan geldi.

GALATASARAY İLE PUAN FARKI 3'E DÜŞTÜ

Bu sonuçla lider Medipol Başakşehir ile ikinci Galatasaray arasındaki puan farkı 3 oldu. 62 puana yükselen Medipol Başakşehir önümüzdeki hafta Göztepe ile karşılaşacak. Puanını 38'e çıkaran Çaykur Rizespor ise Sivasspor'u sahasında konuk edecek.