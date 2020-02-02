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Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1

Son dakika: Süper Lig'in 20. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gaziantep'e 5-1 mağlup oldu.

02.02.2020 17:53 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:09
Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor, 'e konuk oldu. 'in yönettiği mücadeleyi ev sahibi ekip 5-1 kazandı. Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 4 ve 44. dakikalarda Maxim, 39. dakikada Muhammed Demir, 79. dakikada Diarra ve 86. dakikada Kenan Özer kaydetti. Sivasspor'un tek golü 31. dakikada Hakan Arslan'dan geldi. Sivasspor bu skorla 41 puanda kalırken Sumudica'nın öğrencileri ise 27 puana yükseldi.

SİVASSPOR HAFTAYA BAŞAKŞEHİR İLE KARŞILAŞACAK

Bu sonucun ardından Sivasspor son 2 maçta 5 puan kaybetti. Önümüzdeki hafta Gaziantep FK deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Sivasspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.


Haber Videosu

: Son Dakika: Lider Sivasspor, Gaziantep'te dağıldı: 5-1
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HABER YORUMLARI (1)

  • KEÇÇAP VE MAYONEZ:
    ohaaa müthiş evet müthişşş çabuk ali beteyi hazırla müthiş evet müthişşş
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