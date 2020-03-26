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Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Ruhsar Pekcan, Ekonomi, Güncel

Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı

Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüsle mücadele kapsamında; ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ön izin alınması şartı getirdi.

26.03.2020 09:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:18
Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı

Türkiye koronayla mücadele ederken, tedbirler de sıkı tutuluyor. Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı, mücadelede hayati öneme sahip olan bir dizi tıbbı cihazın ihracatını ön izne bağladı. Konu hakkında sosyal medyadan açıklama yapan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ön izin alınması şartı getirdik" dedi.

Twitter üzerinden açıklama yapan Pekcan şu ifadeleri kullandı:

"Koronavirüse yönelik alınan tedbirler kapsamında Ticaret Bakanlığı olarak sağlık hizmet sunucularının ihtiyacı olan solunum cihazlarının iç talebi karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini teminen yeni bir tebliğ düzenlemesi yaptık. Sağlık Bakanlığı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde; ventilatör, ecmo, ventilasyon sarfları, entübasyon tüpleri, yoğun bakım monitörleri gibi ürünlerin ihracatında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan ön izin alınması şartı getirdik.

AMAÇ SAĞLIK HİZMETLERİNİN AKSAMAMASI

Sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamanın ortaya çıkmaması ve mevcut kapasitenin etkin kullanılmasını teminen söz konusu tıbbi cihazların üretiminin ihtiyacı karşılamaya yetecek şekilde yönlendirilmesini amaçlayan düzenleme Tebliğin yürürlüğe girdiği tarih ve sonrasında yapılacak söz konusu ürünlerin ihracatını kapsayacak.

SOSYAL MESAFEYE DİKKAT!

Sürecin başından bu yana Cumhurbaşkanımız liderliğinde ve tüm kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içinde gereken her türlü tedbirin alınmakta olduğunu vatandaşlarımızın da koronavirüse karşı dikkatli olmalarıve sosyal mesafeyi korumaları noktasındahassasiyet göstermeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatırım."

Son dakika: Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı

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Koronayla mücadele kapsamında hayati öne sahip olan ürünlerin ihracatı ön izne bağlandı

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