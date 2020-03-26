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Abdurrahim Albayrak, Galatasaray, Koronavirüs, Spor

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

Son dakika: Koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sosyal medya hesabından "Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor" paylaşımında bulundu.

26.03.2020 17:31 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:41
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"HEPİNİZİ ÇOK SEVİYORUM"

Albayrak, Twitter hesabından "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah kısa sürede tekrar görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

EŞİ VE OĞLUNUN DA TESTİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Bilindiği üzere Abdurrahim Albayrak'ın eşi Şükran Albayrak ve oğlu Hikmet Albayrak da koronavirüs tedavisi görüyor.

Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

Haberin Videosu:

Koronavirüs tedavisi gören Abdurrahim Albayrak'tan ilk açıklama

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Haber Yorumları (1)
KADIKÖY: La oğlum size bişey olmaz sizde para var. Yeter düşün gündemden. Hani yoğun bakımdaydın nasıl açıklana yapıyosun. Sen terim terimin kızları bıktık artık yeterrr
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