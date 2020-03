Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle at yarışları geçici süre ertelendi Son dakika: Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, Türkiye'de son olarak at yarışlarını etkiledi. Futbol, basketbol ve voleybol maçlarının ardından at yarışları da geçici süreyle ertelendi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal destek kapsamında üreticilere toplam 1 milyar 572 milyon 500 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı. Ayrıca at yarışlarının da ertelendiğini duyurdu. "HERHANGİ BİR TARİHLE İLGİLİ KARAR ALMADIK" Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada "(At yarışları hakkında) At yarışlarını erteledik. Minimumda bu hareketlerin olmasını istedik. Bu yüzden erteledik. Şu anda herhangi bir tarihle ilgili karar almadık. Koronavirüsün seyrine göre alma düşüncemiz var." ifadelerini kullandı.