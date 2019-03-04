Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı

Süper Ligin 24. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda 3 puan sevinci yaşayamayan Kasımpaşa'da Mustafa Denizli şoku yaşandı.

İKİNCİ YARIDA TAKIMIN BAŞINDA SARP YİĞİT YER ALDI

Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli devre arasında rahatsızlandı. Denizli, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 2. yarıda takımının başında sahaya çıkamayan Denizli'nin yerine yardımcı antrenör Sarp Yiğit görev yaptı.

"TANSİYONUM YÜKSEK ÇIKTI"

Tansiyon sorunu yaşadığını belirten Mustafa Denizli, TRT Spor'a konuştu. Denizli, "Ufak bir sinirlenme oldu 2. golden sonra... Doktorumuz tansiyonuma bakmak istedi..Biraz yüksek çıktı, o kadar. Gayet iyiyim. Her maç oluyor ama doktoru bu sefer dinledim." dedi.