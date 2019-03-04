Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli Hastaneye Kaldırıldı
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Kasımpaşa-Trabzonspor maçının devre arasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Süper Ligin 24. haftasında Kasımpaşa sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ligin ikinci yarısında oynadığı maçlarda 3 puan sevinci yaşayamayan Kasımpaşa'da Mustafa Denizli şoku yaşandı.
İKİNCİ YARIDA TAKIMIN BAŞINDA SARP YİĞİT YER ALDI
Kasımpaşa'nın tecrübeli teknik direktörü Mustafa Denizli devre arasında rahatsızlandı. Denizli, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. 2. yarıda takımının başında sahaya çıkamayan Denizli'nin yerine yardımcı antrenör Sarp Yiğit görev yaptı.
"TANSİYONUM YÜKSEK ÇIKTI"
Tansiyon sorunu yaşadığını belirten Mustafa Denizli, TRT Spor'a konuştu. Denizli, "Ufak bir sinirlenme oldu 2. golden sonra... Doktorumuz tansiyonuma bakmak istedi..Biraz yüksek çıktı, o kadar. Gayet iyiyim. Her maç oluyor ama doktoru bu sefer dinledim." dedi.
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yaslandin vazgec gec bile kaldin-durustlukle basari yok. terim gibi olacaksin milyarder olaceksin. . . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Mustafa hocanın hayatı başarılarla dolu ancak öbür tarafa götürmek için bir hazırlığı varmı bilemiyorum.çünkü öbür tarafta oyun ve eglencenin hiçbir degeri yoktur.orada ibadatı taatin degeri vardır.Cevap Yaz 15 17 Yayından KaldırKIYAMET: dürbünmüsün dümbükmüsün nesin sen bak ben kıyamet seni ben alacağım bırak sahte hocalık yapmayı sen öbür tarafa bu sahteciliğinle en ön safa seni alacam ateşi körlersin....Yayından KaldırBM GENEL SEKRETERİ: Çok Dogru Söylüyorsun Hocam.Yayından KaldırKEREM: Hayırdır öbür taraftan rezervasyon yaptırmış gibi bi halin var. Kimin ne olacağını nereye gideceğini bilemezsin. Sana mı düştü bu yorumTüm 17 yorumu okumak için tıklayın6 5 Yayından Kaldır