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Son Dakika | Kasımpaşa'dan Hikmet Karaman bombası!

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman'ı düşünüyor.

02.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:00
Son Dakika | Kasımpaşa'dan Hikmet Karaman bombası!

Süper Lig ekiplerinden , Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için 'ı düşünüyor...


Lacivert-Beyazlılarda Gençlik Geliştirme Sorumlusu Serkan Reçber'in Hikmet Karaman'la yağtığı görüşmenin fotoğrafı sosyal medyaya da yansıdı.


Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünü bu hafta içinde duyurması bekleniyor.


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Kaynak: Hürriyet

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