Son Dakika | Kasımpaşa'dan Hikmet Karaman bombası!
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman'ı düşünüyor.
02.12.2019 08:00 | Son Güncelleme: 02.12.2019 08:00
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Kemal Özdeş'ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için Hikmet Karaman'ı düşünüyor...
Lacivert-Beyazlılarda Gençlik Geliştirme Sorumlusu Serkan Reçber'in Hikmet Karaman'la yağtığı görüşmenin fotoğrafı sosyal medyaya da yansıdı.
Özdeş'le yollarını ayıran Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörünü bu hafta içinde duyurması bekleniyor.
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Kaynak: Hürriyet
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