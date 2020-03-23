Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.

Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19), Türkiye'nin altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalı çarşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı. Serbest piyasada döviz ve altın alışverişi yapılmıyor.

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