Son Dakika: Kapalıçarşı koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı
Son dakika: Çin'de ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalıçarşı, koronavirüs önlemleri kapsamında kapatıldı.
23.03.2020 17:51 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:05
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19), Türkiye'nin altın piyasasının kalbi Kapalıçarşı'yı da vurdu. Kapalı çarşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı. Serbest piyasada döviz ve altın alışverişi yapılmıyor.
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