: Son dakika: İstanbul'da ağır hasarlı binaların yıkım süreci başlıyor

21.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:22

İstanbul Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, ağır hasarlı binaların yıkım sürecinin başlatılacağını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satır başları:

''Ağır hasarlı binaların yıkım sürecini başlatıyoruz. Kartal'da Yeşilyurt Apartmanı yıkılması sürecinde 81 il valiliğimize genel göndermiştik ilçelerimizdeki şehirlerimizdeki acil öncelikli alanların tespitini yaparak bakanlığımıza bildirmelerini istemiştik. 12 ilçemizden strateji belgesi geldi. Diğer ilçelerden de gerekli belgeler tamamlanarak kentsel dönüşüm adımları ve hamlelerini atmış olacağız.

"KOMİSYON KURACAĞIZ"

Bakanlığımız bünyesinde bir komisyon kuracağız. İçerisinde STK'lar, odalar, İBB temsilcimiz, ilçe belediye başkanlıklarından temsilcilerimiz ve valiliğimizle birlikte tek bir duruş sergileyerek İstanbul'daki vatandaşlarımızın sağlam binalarda oturması için o komisyonun alacağı kararlara hep birlikte uymak suretiyle bu sürecin atımını atmış oluyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek, hızlı bir şekilde dönüşüm sürecini yürütecek, dönüşüm sürecinde kira yardımı vb. gibi birçok düzenlemelerini yapacak. Biz bakanlık olarak hem maddi hem manevi hem teknik desteği verecek ve o komisyonla bir bütün halinde çalışacağız.

"ESENLER'DE 60 BİN KONUTLUK ÖRNEK BİR PROJE BAŞLATTIK"

Dönüştürülmesi gereken birçok alanda projeler başlattık, 2019'da 62 bin kentsel dönüşüm başlattık, bunların 25 bini İstanbul'da. Başakşehir'de, Üsküdar'da, Ataşehir'de, Güngören'de, Bağcılar'da birçok ilçemizde projelerimizi başlattık. Fatih'te tarihi surların üzerine Millet Bahçesi yapılacak. Esenler'de 60 bin konutluk örnek bir proje başlattık.

''SİYASET ÜSTÜ BAKIŞ AÇISIYLA BAŞARACAĞIZ''

Siyaset üstü bakış açısıyla kentsel dönüşümü başaracağız. Ben bu koltukta otururken kentsel dönüşüm için doğru bir adım atıp atmadığın önemlidir. Ben bu işleri yapabiliyorsam bakanlığa devam edeyim. Belediye başkanlarımız da öyle. Bu işleri yapamıyorsak eğer bu görevlerde olmayalım istiyoruz. Vatandaşlarımızdan da şunu rica ediyorum, gelin riskli binalarımızın tespiti için el ele verelim işlemleri yaptıralım."

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