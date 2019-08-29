Son dakika: İstanbul'da 6 metro ve 24 İETT hattı 24 saat hizmet verecek! İmamoğlu ayrıntıları açıkladı

29.08.2019 13:50

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı. 6 metro hattı ile 24 İETT hattının 24 saat hizmet vereceğini duyuran İmamoğlu, 00:30-05:30 saatleri arasında yolculardan 'çift bilet' ücreti alınacağını açıkladı.

Ekrem İmamoğlu, 24 saat ulaşım uygulamasının detaylarını anlattı. Aralarında 6 metro hattı ve 24 İETT otobüsünün 24 saat hizmet vereceğini duyuran İmamoğlu, ödenecek parayı da açıkladı.

İŞTE 24 SAAT ÇALIŞACAK HATLAR

İmamoğlu, "Bugüne kadar sabah 06.00'a doğru ilk trenler metro istasyonlarına yanaşıyordu. Dolayısıyla sabah erken saatlerde işe gitmek için yola çıkan emekçilerimiz bazı sorunlar yaşıyordu. İstanbulluların sabahları veya gece mesailerinden dönüşlerde sorun yaşamaması adına bunları yeniden düzenledik." diye konuştu.

İstanbul'da sabaha kadar hizmet verecek hatlar şöyle:

M1A (Yenikapı - Atatürk Havalimanı),

M1B (Yenikapı - Kirazlı),

M2 (Yenikapı - Hacıosman),

M4 (Kadıköy - Tavşantepe),

M5 (Üsküdar - Çekmeköy),

M6 (Levent - Boğaziçi Üniversitesi)

24 İETT hattı

Gece tarifesi 00.30-05.30 arası geçerli olacak ve bu saat diliminde ulaşımdan faydalanan yolcular 2 basım kadar ücret ödeyecek.