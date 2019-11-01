Son dakika: Balık ekmek tekneleri tartışmasında yeni gelişme! Balıkçılar bir süre daha satışa devam edecek

01.11.2019 11:30

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Eminönü'nde balık ekmek satan iş yerlerinin boşaltılması için ihtarname göndermişti. Balıkçılar ise konuyu mahkemeye taşıyıp yürütmeyiş durdurma kararı istemişti. Karar İstanbul 4. idare Mahkemesi'nden çıktı. Buna göre balıkçılar bir süre daha Eminönü'nde faaliyet göstermeye devam edecek.

İMAMOĞLU'NDAN BALIK EKMEK AÇIKLAMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise balıkçılarla ilgili, kira sözleşmesinin dolduğunu hatırlatarak, "Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var. İhale yapılacaksa yine şeffaf olur, endişe etmesinler. Böyle bakıyoruz olaya. Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Balık ekmek lezzeti her yerde var. Orada da daha gelişerek daha güzel hale gelir." açıklamasında bulundu.

Konu ile ilgili İBB kaynakları ise, "Tarihi yarımada ile ilgili bütüncül bir proje geliştiriliyor. Eminönü de bu projenin bir parçası. Orada, tarihi yarımadaya çok da yakışmayan görüntüler söz konusu. Şunun bilinmesi gerekir ki, o bölgede 'mevcut kiracılar gidecek yerine başka kiracılar gelecek' şeklinde bir durum söz konusu değil." ifadelerini kullanmıştı.

BALIKÇILAR, YILLIK 900 BİN TL KİRA ÖDÜYOR

İhtarnameye konu bölgede 100 yıla yakın bir süredir balık-ekmek satışı yapılıyor. Üç teknenin sahibi aileler 2007'den beri İBB ile muhataptı. Üç tekne için İBB'ye her yıl kasım ayında 900 bin TL'lik kira ödemesi yapılıyor. Bu teknelerde 150 kişi çalışıyor.

NE OLMUŞTU?

Eminönü'nde, kayıklarda pişirilerek satılan ekmek arası balık nostaljisine, İBB'nin 1 Kasım itibariyle son vermesi kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sadece İstanbulluların değil, Türkiye'nin dört bir tarafından İstanbul'a ziyarete gelenlerin ortak anısı olan, Eminönü'nde kayıklardan ekmek arası balık yemek tarihten silinmek üzere. İskeleler arasında satış yapan balık ekmek kayıkçıları uzun zaman önce kaldırılmıştı. Son 3 kayık Galata Köprüsü'nün Eyüp tarafına alınmıştı.