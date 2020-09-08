Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı
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Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı

Serie A takımlarından Inter, Sırp oyuncu Aleksandar Kolarov'u kadrosuna kattı. Roma forması giyen Sırp yıldız için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ve yarım milyonluk ek bonus ücret verileceği öğrenildi.

08.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:14

Aleksandar Kolarov'un yeni takımı belli oldu. Inter kulübünden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki sol bek oyuncusunun bonservisiyle birlikte Roma'dan transfer edildiği belirtildi. Deneyimli futbolcu için 1.5 milyon euro bonservis bedeli ve yarım milyonluk ek bonus ücreti verilecek.

MOTİVASYONU HER ZAMAN YÜKSEK

Kulübün açıklamasında oyun motivasyonunun her zaman yüksek olduğu ve disiplinli bir oyuncu olduğu belirtilen Kolarov'un sadece serbest vuruş golleriyle değil, iyi tanınan bir oyuncu olduğu kaydedildi.

19 GOL ATTI

Öte yandan Roma, yaptığı açıklamada 3 sezonda 132 maça çıkan ve 19 gol atan Kolarov'a bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

CITY'DE OYNAMIŞTI

Kolarov, daha önce Kızılyıldız genç takımı, Cukaricki, OFK Belgrad, Lazio ve Manchester City'de ter döktü.

Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı

Kaynak: AA

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