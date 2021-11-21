Son Dakika: Manchester United, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
Son dakika: Dün oynadığı Watford karşılaşmasında kalesinde 4 gol birden görerek son 7 haftada 5. mağlubiyetini alan İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da beklenen oldu. Takımın başına geçtiğinden beri kötü gidişata engel olamayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollar resmen ayrıldı. Solskjaer'in ardından Michael Carrick'in geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturacağı duyuruldu.
İngiltere Premier Lig'in 12. hafta karşılaşmasında dün deplasmanda Watford ile karşılaşan Manchester United, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Watford, Joshua King'in 28, Ismaila Sarr'ın 44, Joao Pedro'nun 90 2 ve Emmanuel Dennis'in 90 6. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaşırken, Harry Maguire'ın 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı konuk ekibin tek golü, 50. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.
HEZİMET SONRASI KRİTİK TOPLANTI
Watford karşısında son 7 haftada 5. mağlubiyetini alan United, 17 puanla 7. sıraya gerilerken uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın görevinden alınıp alınmayacağına ilişkin yönetim tarafından kritik bir maç sonu toplantısı gerçekleştirildi.
YOLLAR RESMEN AYRILDI
Kararını bugün açıklayan Manchester United yönetimi Norveçli teknik adamla yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Michael Carrick'in geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturacağı duyuruldu.
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