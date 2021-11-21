Son Dakika: Manchester United, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı

İngiltere Premier Lig'in 12. hafta karşılaşmasında dün deplasmanda Watford ile karşılaşan Manchester United, sahadan 4-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Watford, Joshua King'in 28, Ismaila Sarr'ın 44, Joao Pedro'nun 90 2 ve Emmanuel Dennis'in 90 6. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaşırken, Harry Maguire'ın 69. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldığı konuk ekibin tek golü, 50. dakikada Donny van de Beek'ten geldi.

HEZİMET SONRASI KRİTİK TOPLANTI

Watford karşısında son 7 haftada 5. mağlubiyetini alan United, 17 puanla 7. sıraya gerilerken uzun süredir eleştiri oklarının hedefinde olan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'ın görevinden alınıp alınmayacağına ilişkin yönetim tarafından kritik bir maç sonu toplantısı gerçekleştirildi.

YOLLAR RESMEN AYRILDI

Kararını bugün açıklayan Manchester United yönetimi Norveçli teknik adamla yollarını resmen ayırdığını duyurdu. Ole Gunnar Solskjaer'in ardından Michael Carrick'in geçici olarak teknik direktörlük koltuğuna oturacağı duyuruldu.

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??? #Galatasaray - #Fenerbahçe

??21 Kasım 2021 / Pazar

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