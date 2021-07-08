Son dakika: Hükümet kamu işçileri için zam teklifini sundu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
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Son dakika: Hükümet kamu işçileri için zam teklifini sundu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Hükümet 700 binden fazla kamu işçisini ilgilendiren zam teklifini sundu. Buna göre, brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL, brüt 3.750 - 4.000 TL arasında maaş alanlara ise 60 TL önerildi.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde süreç resmi olarak başladı.

TÜRK-İŞ VE HAK-İŞ'İN TALEBİ

Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız, iki konfederasyon tarafından hazırlanan ortak talepleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunmuştu. Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800 liraya yükseltilmesini isteyen konfederasyonlar, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde 20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.

HÜKÜMET TEKLİFİNİ SUNDU

Yapılan görüşmelerin ardından Hükümet 700 bin kamu işçisini yakından ilgilendiren zam teklifini bugün sundu. Verilen teklife göre, brüt 3.577 TL ile 3.750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt 3.750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara ise 60 TL seyyanen zam önerildi.

TEKLİF YETERSİZ BULUNDU

Bakanlık ve sendikaların bir sonraki görüşmesi Kurban Bayramı sonrası olacak. Her iki sendikada hükümetin teklifini kabul edilemez buldu. Sendikalar hükümetin bu rakamları revize etmesi bekleniyor. Türk-İş ve Hak-İş kendi içinde bir görüşme yapıp değerlendirmede bulunacak.

Son dakika: Hükümet kamu işçileri için zam teklifini sundu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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Son dakika: Hükümet kamu işçileri için zam teklifini sundu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi - Haberler Ekonomi
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