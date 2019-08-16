Son dakika! Hükümetin zam teklifine Memur-Sen'den tepki: Yok sayıyoruz

16.08.2019 16:28

Sendikalarla görüşen hükümet, memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 3,5+3, 2021'de yüzde 3+2,5 zam ve enflasyon farkı teklif etti. Selçuk'un açıklamasına tepki gösteren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu makul değil malul bir teklif. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz" ifadelerini kullandı.

Hükümet ve memur sendikaları, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında dördüncü kez toplandı.

HÜKÜMETİN ZAM TEKLİFİ

Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

"Maaşlarda 2020'nin ilk 6 ayında yüzde 3,5, ikinci 6 ay yüzde 3, 2021 ilk 6 ayında yüzde 3, ikinci 6 ay yüzde 2,5 zam ve her 6 ay sonunda enflasyon farkı teklif ediyoruz."

MEMUR-SEN TEKLİFİ KABUL ETMEDİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, teklifle ilgili olarak "Bu makul değil malul bir teklif. Bu oranlar ne gerçekçi ne de yeterli. Kur düştü, faiz oranları düştü, cari fazla var bize getirilen teklif dengelemeyi içermiyor. Yeni bir teklif bekliyoruz. Bu teklifi yok sayıyoruz" dedi.

MEMURLAR NE TALEP EDİYORDU?

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.

TÜRKİYE KAMU-SEN NE İSTİYOR?

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise toplantı öncesi yaptığı açıklamada, toplu sözleşme masasını önemsediklerini belirtip, taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl 10+10, ikinci yıl 8+8 zam ve iki yıl için de yüzde 3 refah payı talep ettiklerini hatırlattı. Türkiye Kamu-Sen'in hedeflenen enflasyon üzerinden verilecek bir artışı kabul etmeyeceklerini vurgulayan Kahveci, memurlara bayram ikramiyesi ödenmesi gerektiğini de ifade etti.