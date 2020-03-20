Son Dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 bin kişiyi işe alacak Son dakika: Sosyal medya hesabı üzerinden istihdam müjdesi veren Bakan Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin yeni personel alınacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden istihdam müjdesi verdi. Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 2 bin personel alımı yapılacağını duyurdu.

Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomimiz için verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen arkadaşlarımıza yeni kadrolar açıyoruz. Böylece Hazine ve Maliye, Defterdarlık, Gelir Uzman Yardımcılıkları ile Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Avukat kadrolarını içine alan 2000 kadronun müjdesini veriyoruz."

YAZILI VE SÖZLÜ SINAV YAPILACAK

Personel alımı kapsamında uzman yardımcısı kadrosu için 26 Ekim tarihinde sözlü sınav, vergi müfettiş yardımcısı, defterdarlık uzman yardımcısı, gelir uzman yardımcısı kadroları için 24 Ekim tarihinde yazılı sınav, 7 Aralık tarihinde ise sözlü sınav yapılacak.