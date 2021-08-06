Son dakika haberleri | Yozgat'ta bulgur kazanları kaynamaya başladı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.

Yozgat'ın Çekerek ilçesinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kışa hazırlık yapıyor.

Fakıdağ köyünde buğday hasadının ardından buğday kazanları kaynamaya başladı. Dev buğday kazanlarının kurulduğu köyde vatandaşlar, kış mevsimine hazırlık yapıyor. Tarladan hasadı yapılan buğdaylar yıkandıktan sonra kurulan ocaklar üzerine konulan bakır kazanlarda yaklaşık 3 saat boyunca karıştırılarak kaynatılıyor. Kaynatılan buğdaylar daha sonra yere serilen çadır ve hasırlar üzerinde kurutulmaya bırakılıyor. Kuruyan buğdaylar daha sonra bulgur olmak üzere değirmenlere gönderiliyor. Kimi vatandaş kendi kışlık yiyeceğini hazırlıyor kimi vatandaş ise yaptığı bulgurları satarak ev ekonomisine katkı sağlıyor.

Her yıl buğday kaynattıklarını söyleyen Hacı Yalnız, "Buğdayı kaynattık serdik kurumasını bekliyoruz. Kuruduktan sonra da değirmende öğüteceğiz. Hem kendi ihtiyacımızı karşılayacağız hem de satıp ev ekonomisine katkı sağlayacağız" dedi.

Galip Kaya ise "Buğdayı önce kaynatıyoruz kazanlara koyup. Ondan sonra suyunu süzdürüp yere seriyoruz. Sonra kurutup eleyip ayıklıyoruz, değirmene götürüyoruz ve çektiriyoruz. Bulgurumuzu kışa hazırlık için yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Kırsal kesimde oldukça yaygın olan ve geleneksel yöntemlerle gerçekleştirilen bulgur kaynatma işlemi vatandaşlar arasında birlik ve beraberliği de sağlıyor. - YOZGAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı