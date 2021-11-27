BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - SPOR Mert Günok stattan ambulansla ayrıldı

ALİ DANAŞ/İSTANBUL,(DHA) - Beşiktaşlı kaleci Mert Günok, stattan ambulansla ayrıldı.

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş sahasında GZT Giresunspor'a 4-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekipte, tecrübeli file bekçisi Mert Günok, konuk ekibin 4'üncü golü öncesinde pozisyon almaya çalışırken çime takılıp yerde kaldı. Mert Günok'un yerde kalmasının ardından Champness topu boş ağlara gönderdi ve skoru 4-0'a getirdi. Dizi döndüğü öğrenilen Mert Günok, pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi ve oyun alanını sedyeyle terk etti. Mert Günok ilk müdahalelerin ardından stattan ambulansla ayrılmak zorunda kaldı. Mert'in tedavisi hastanede devam edecek.