Federasyon devreye girdi! Efsane güreşçi Koca Yusuf'un ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor
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Federasyon devreye girdi! Efsane güreşçi Koca Yusuf'un ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor

26.10.2020 21:09 | Son Güncelleme: 27.10.2020 10:02

Efsane Türk güreşçi Koca Yusuf'un mezarını araştırmak üzere kurulan komisyonun ilk toplantısında alınan kararlar açıklandı. Buna göre efsane güreşçinin gemide olup olmadığının bilgisi istenecek. Koca Yusuf'un soy ağacının tespiti ve genetik yapısının çıkartılması sağlanacak.

Efsane Türk güreşçi Koca Yusuf'un mezarını araştırmak üzere kurulan komisyonun ilk toplantısında alınan kararlar açıklandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, komisyonda Federasyon Başkanı Musa Aydın'ın yanı sıra Prof. Dr. Gazanfer Doğu, Prof. Dr. İbrahim İkizceli, gazeteci Erdal Güven, tarihçi Mecit Sağır ve spor bilimcisi Gökhan Günaydın yer alıyor.

Federasyon devreye girdi! Efsane güreşçi Koca Yusuf'un ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor
Koca Yusuf

Toplantıda şu kararlar alındı:

"İlk olarak ABD'li makamlarla görüşüp, Koca Yusuf'un içinde olduğu iddia edilen geminin nerede battığı ve Koca Yusuf'un gemide olup olmadığının bilgisi istenecek. Koca Yusuf'un Avrupa ve Amerika'da yaptığı tüm maçların sonuçlarına ulaşılacak. Koca Yusuf'un soy ağacının tespiti ve genetik yapısının çıkartılması sağlanacak. Alınan bu kararlar Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sunulacak ve onun talimatlarıyla bundan sonraki yol haritası belirlenecek."

KOCA YUSUF KİMDİR?

Mindere çıkan ve grekoromen güreşi yapan ilk Türk pehlivanı olarak kabul edilir. 1885 yılında Kırkpınar başpehlivanı olmuş; 1894 yılından itibaren Avrupa ve ABD'de devrin en ünlü güreşçileri ile güreşmiştir. 138 kilo sıkletindeki sporcu, 1.88 metre boyundaydı. Koca Yusuf, 1898 yılında ABD turnesinden ülkesine dönerken bir gemi kazasında yaşamını yitirmiştir.

Federasyon devreye girdi! Efsane güreşçi Koca Yusuf'un ölümüyle ilgili sır perdesi aralanıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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Haber Yorumları (3)
SÜMBÜLLÜ: Komisyona gerek yok simdi Amerikaya ucak bileti yaninda eşi ve çovukları ile devlete yüklenecek otel tatil paralari. Dil bilmez komisyon görevlileri yanına bir de tercüman alır bakalım nasıl araştırir. Bunu bir doktora öğrencisine ver bulsun. Tiplere bak yazık bu ülkeye. Tüyü bitmedik yetim hakkı unutuldu. Bu komisyonda olayı çözecek eğitim ve kapasitede tek kişi yok..
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CESUR: Koca Yusuf Bulgaristan sumnu karalar köyünde doğmuş Bulgaristan türküdür,,bulgarıstandan gelenl Türklere Bulgar diyorlarya bilmeyenler işte onların gerçek soyu burdan anlayabilirsiniz tarihlerinin ne kadar derin olduğunu koca Yusuf Naim allah rahmet eylesinn
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RACO: ıvır zıvır işler uğraşın bakalım nolacaksa artık 5 senemi sürer 10 senemi sürer sonuçta çıkmaz bi meşgale buldular işte ömür boyu uğraşırlar
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