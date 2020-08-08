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Son dakika haberleri | Kaleci antrenörü Suat Arıcan, Göztepe'den ayrıldı

Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın, sarı-kırmızılı ekipteki görevinden ayrıldığı bildirildi.

Son dakika haberleri | Kaleci antrenörü Suat Arıcan, Göztepe'den ayrıldı
08.08.2020 19:41 | Son Güncelleme: 08.08.2020 20:54

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın, sarı-kırmızılı ekipteki görevinden ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkan vekili Talat Papatya, Suat Arıcan'a Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen organizasyonla teşekkür ederek plaket verdi.

Suat Arıcan da kulüp başkanı Mehmet Sepil, başkan vekili Papatya, futbolcular ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Hayranlıkla izlediği Göztepe taraftarına ve camiaya veda ettiğini aktaran Arıcan, "Göztepe için her zaman en iyisini diliyorum." ifadesini kullandı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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