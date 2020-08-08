Son dakika haberleri | Kaleci antrenörü Suat Arıcan, Göztepe'den ayrıldı Bir son dakika haberine göre Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın, sarı-kırmızılı ekipteki görevinden ayrıldığı bildirildi.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kaleci antrenörü Suat Arıcan'ın, sarı-kırmızılı ekipteki görevinden ayrıldığı bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp başkan vekili Talat Papatya, Suat Arıcan'a Gürsel Aksel Stadı'nda düzenlenen organizasyonla teşekkür ederek plaket verdi.

Suat Arıcan da kulüp başkanı Mehmet Sepil, başkan vekili Papatya, futbolcular ve kulüp çalışanlarına teşekkür etti.

Hayranlıkla izlediği Göztepe taraftarına ve camiaya veda ettiğini aktaran Arıcan, "Göztepe için her zaman en iyisini diliyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA