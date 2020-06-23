Son dakika haberleri | Genç kaleci Avrupa kulüplerinin radarında Son dakika haberlerine göre İstanbulspor'un 19 yaşındaki kalecisi Halil Yiğit Yitmez, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

İstanbulspor'un 19 yaşındaki kalecisi Halil Yiğit Yitmez, Belçika, İngiltere ve Hırvatistan başta olmak üzere Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Avrupa'da genç kaleci arayışlarının ön planda olduğu şu günlerde edinilen bilgiye göre İstanbulspor'un genç eldiveni Halil Yiğit Yitmez yurt dışındaki kulüplerin takibinde. Bu kulüpler arasında Belçika 1. ve 2. Lig, İngiltere Championship ve Hırvatistan 1. Ligi olan Prva Ligi'nden ekiplerin olduğu belirtildi. İngiltere, Belçika ve Hırvatistan ekiplerinden scoutlar Halil Yiğit Yitmez'i Fenerbahçe'de forma giydiği dönemden beri takip ederken, genç oyuncu son dönemlerde gösterdiği performans ile İstanbulspor'un kadrosuna girmeyi başardı.

Halil Yiğit Yitmez 9 yıl süren Galatasaray kariyerinin ardından bir dönem Fenerbahçe ve Galatasaray arasında da rekabete sebep olmuş ve oyuncuyu Fenerbahçe transfer etmişti. Halil Yiğit Yitmez Galatasaray kariyerinin ardından Fenerbahçe altyapısında da 3 sene forma giymiş ve ardından İstanbulspor'a transfer olmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA