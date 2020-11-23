Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler
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Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

23.11.2020 18:55 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:58
Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.557,001.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Ege Endüstri1.557,001.415,5010,00
Bagfaş20,8618,979,96
Gübre Fabrikaları50,2545,729,91
Halk GMYO2,902,649,85
Kartonsan2.965,402.724,508,84
Kordsa Teknik Tekstil13,8012,787,98
Emlak Konut GMYO2,081,937,77
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası2,382,227,21
Otokar215,10204,105,39
Bursa Çimento9,919,444,98
DO-CO436,00416,704,63
GSD Holding2,352,254,44
İş GMYO2,082,004,00
Alarko GMYO17,6617,053,58
Akiş GMYO3,793,673,27
Torunlar GMYO3,713,603,06
Borusan Mannesmann16,1315,702,74
Ülker Bisküvi23,0822,502,58
Hektaş13,4113,102,37
Akçansa13,9113,612,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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