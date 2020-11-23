Son dakika haberleri! Borsada en çok değer kazanan hisseler

Son dakika ekonomi haberi: Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20Son FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Ege Endüstri1.557,001.

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Ege Endüstri 1.557,00 1.415,50 10,00 Bagfaş 20,86 18,97 9,96 Gübre Fabrikaları 50,25 45,72 9,91 Halk GMYO 2,90 2,64 9,85 Kartonsan 2.965,40 2.724,50 8,84 Kordsa Teknik Tekstil 13,80 12,78 7,98 Emlak Konut GMYO 2,08 1,93 7,77 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 2,38 2,22 7,21 Otokar 215,10 204,10 5,39 Bursa Çimento 9,91 9,44 4,98 DO-CO 436,00 416,70 4,63 GSD Holding 2,35 2,25 4,44 İş GMYO 2,08 2,00 4,00 Alarko GMYO 17,66 17,05 3,58 Akiş GMYO 3,79 3,67 3,27 Torunlar GMYO 3,71 3,60 3,06 Borusan Mannesmann 16,13 15,70 2,74 Ülker Bisküvi 23,08 22,50 2,58 Hektaş 13,41 13,10 2,37 Akçansa 13,91 13,61 2,20 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Son dakika haberleri... Yargıtay'dan çok önemli mesai kararı Son dakika haberleri | Borsa güne yükselişle başladı Son dakika haberleri! Borsa günü yükselişle kapattı