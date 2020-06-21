Son dakika haberleri: Aslan'da kaptan Lemina oldu Son dakika habere göre Galatasaray'da Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Ryan Donk'un yokluğunda Gaziantep FK maçına kaptan olarak Mario Lemina çıktı.

Galatasaray'da Fernando Muslera, Selçuk İnan ve Ryan Donk'un yokluğunda Gaziantep FK maçına kaptan olarak Mario Lemina çıktı. Süper Lig'in 28. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da sahaya kaptan olarak farklı bir isim çıktı. Fernando Muslera'nın sakatlığından, Selçuk İnan'ın 11'de yer almamasından ve Ryan Donk'un da sarı kart cezasından dolayı yer almadığı müsabakada Teknik Direktör Fatih Terim, kaptanlık görevini Mario Lemina'ya verdi. Lemina ayrıca stoper yokluğunda Ahmet Çalık ile birlikte defansın ortasında görevlendirildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA