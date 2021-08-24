Son dakika haberleri: Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi
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Son dakika haberleri: Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi

Son dakika haberleri: Altının kilogramı 488 bin 500 liraya yükseldi
Anadolu Ajansı / Murat Aslan - Haberler | Ekonomi

Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 488 bin 500 liraya çıktı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 488 bin 500 liraya çıktı.

Altın piyasasında, en düşük 487 bin 500 lirayı, en yüksek ise 489 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 488 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 263 milyon 591 bin 94,24 lira, işlem miktarı ise 539,00 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 267 milyon 23 bin 876,69 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler Yetkili Müessesi, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret, NMGlobal Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış485.000,001.788,40
En Düşük487.500,001.788,40
En Yüksek489.500,001.807,00
Kapanış488.500,001.807,00
Ağırlıklı Ortalama488.430,001.798,75
Toplam İşlem Hacmi (TL)263.591.094,24

Toplam İşlem Miktarı (Kg)539,00

Toplam İşlem Adedi38

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 485 bin liraya geriledi
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