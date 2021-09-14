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Son dakika haberi: Turan: "Sadece müdafaa ile maçı kazanmasını bildik"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Son dakika haberi: Turan:

Son dakika spor haberi: TFF 1.Lig'de oynanan Bandırmaspor-Eyüpspor maçının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan açıklamalarda bulundu.

TFF 1.Lig'de oynanan Bandırmaspor- Eyüpspor maçının ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'de oynanan RH. Bandırmaspor - Eyüpspor karşılaşması 2-1 Eyüpspor'un galibiyeti ile tamamlandı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan maçı müdafaa yaparak kazandıklarını ifade etti.

Turan, "Bugünkü karşılaşma her iki takım açısından da zordu. Çünkü her iki takımında üç gün önce maçı vardı. Bandırmaspor açısından bu biraz daha zordu. Çünkü Covid'li oyuncuları ve sakat oyuncuları vardı. Biz bunu lehimize çevirmeye çalışacaktık ama hiç görüntü o şekilde olmadı. Bandırmaspor maça çok iyi başladı. İlk yarıyı çok iyi oynadılar. Biz sadece müdafaayı yaptık ve kendi oyunumuzu oynayamadık açıkçası ilk yarı. Ne hücumda üretebildik, ne önde baskıyı yapabildik ne de geride oyun kurabildik. İlk yarı tamamen bizim adımıza boş geçti derken golü bulduk. Tabii bu bizi ikinci yarı adına motive etti. İkinci yarı biraz daha oyunu dengeledik. Daha iyi müdafaa yaptık. İyi müdafaa yapmak bazen maç kazandırır. Biz bugün iyi müdafaa yaparak maç kazandığımızı düşünüyoruz. Bazen oluyor mesela geçen hafta çok iyi oynamıştık ama bu hafta sadece müdafaa ile maçı kazanmasını bildik. Bundan sonraki müsabakalarda Bandırmaspor'a başarılar dilerim" dedi. - BALIKESİR

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