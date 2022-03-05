Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanlığından "bürokratlara FETÖ operasyonu" haberine ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

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Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanlığından "bürokratlara FETÖ operasyonu" haberine ilişkin açıklama Açıklaması

AA, Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
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Son dakika haberi | Tarım ve Orman Bakanlığından

Gelen son dakika haberlerine göre Tarım ve Orman Bakanlığı, "Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı/operasyonu" başlıklı haberlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, "Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı/operasyonu" başlıklı haberlerdeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün bazı internet sitelerinde 'Tarım Bakanlığı bürokratlarına FETÖ gözaltısı/operasyonu' başlığıyla yapılan haberlerdeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Habere konu olayla ilgili işlem tesis edilen bir bakanlık personeli olup, anılan kişiyle ilgili Bakanlığımız daha önceden idari işlem başlatmış ve kişi açığa alınmıştır. Gerçek dışı ve olumsuz algı oluşturulmaya ilişkin yapılan bu haberlerle ilgili doğru bilgiyi kamuoyuna saygıyla bildiririz."

AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi

Fetullahçı Terör Örgütü, Tarım, Ekonomi, Haberler

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