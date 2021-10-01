Son dakika haberi! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız. 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin lira destek ödemesi...
AA / Necati Keleş - Haberler | Ekonomi
Son dakika gelişmesine göre Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız. 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin lira destek ödemesi yapılacak.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Ekimde rekor destek ödemesi yapacağız. 266 bin 419 çiftçiye toplam 773 milyon 269 bin lira destek ödemesi yapılacak."
AA / Necati Keleş - Ekonomi Haberleri