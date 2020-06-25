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Son dakika haberi: Mut'tan Malatya'ya kayısı tepkisi

Son dakika habere göre Mutlular Kültür ve Dayanışma Derneği (MUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gezer, Türkiye'nin sofralık kayısı tüketiminin yüzde 70'inin Mut ilçesinden, kalan yüzde 30'luk bölümü ise Akdeniz kuşağındaki diğer yerlerden karşılandığını belirterek, "Mut kayısısını Malatya kayısısından ayıran en...

Son dakika haberi: Mut'tan Malatya'ya kayısı tepkisi
25.06.2020 10:40 | Son Güncelleme: 25.06.2020 10:44

Mutlular Kültür ve Dayanışma Derneği (MUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gezer, Türkiye'nin sofralık kayısı tüketiminin yüzde 70'inin Mut ilçesinden, kalan yüzde 30'luk bölümü ise Akdeniz kuşağındaki diğer yerlerden karşılandığını belirterek, "Mut kayısısını Malatya kayısısından ayıran en temel özellik ise sofralık olarak tüketilmesidir" dedi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından yapılan ve basın yayın organlarında yer alan 'Malatya kayısısı diye tezgahlara Mut kayısıları dizilerek tüketiciler kandırılıyor' açıklamaları üzerine Mutlular Kültür ve Dayanışma Derneği bir açıklama yayınladı.

MUTDER Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gezer, yapılan açıklama sonrası üretici, tüccar ve Mut halkının küçük düşürüldüğünü belirterek, "Mut kayısısı, Malatya olarak tüketiciye ulaştırılıyorsa bu durum Mut kayısısının marka hikayesine sekte vuracağı ve zarar vereceğinden ötürü, bizi daha fazla üzer, elbette Malatya kayısısı kendi markası ile Mut kayısısı kendi markası ile yolculuğuna devam etmelidir. Mut kayısısı, bölgenin mikro klima iklim özelliği nedeniyle gerek tadı, kokusu ve erkenci olması Mut kayısısına ayrı bir önem kazandırmaktadır" diye konuştu.

"Mut kayısısı sofralık tüketilir"

Türkiye'nin sofralık kayısı tüketiminin yüzde 70'inin Mut'tan karşılandığını vurgulayan Gezer, "Kalan yüzde 30'luk bölümü ise Akdeniz kuşağındaki diğer yerlerden karşılanmaktadır. Mut merkezinde ve köylerinde üretilen yaş sofralık kayısı "Mut Kayısısı" ismiyle tescil olunmuştur. Böylece piyasaya Mut kayısısı adı ile sunulan başka kayısıların satışının önüne geçilmesi doğrultusunda da önemli bir adım atılmıştır. Mut kayısısını Malatya kayısısından ayıran en temel özellik ise sofralık olarak tüketilmesidir" ifadelerini kullandı.

"45 milyon lira gelir elde edildi"

55 bin dekar arazide üretim yapıldığını kaydeden Hasan Gezer, "1 milyon kayısı ağacı bulunmaktadır. 4 bin kayısı üreticimiz yıllık ortalama 100 bin ton üretim gerçekleştirilmektedir. Geçtiğimiz yıl verilerine göre 30 bin ton civarında kayısı ihracatı gerçekleşen ilçemizde, bu ihracattan 45 milyon lira gelir elde edilmiştir. Son yıllarda ihracata yönelik kayısı çeşitlerinin gelir getirmede ön plana çıkmasıyla birlikte üreticilerimiz ihracata yönelik çeşitler olan Tirintina, Bebeko, Çağatay, Al Kayısı, Aldeniz ve Mogador cinsi kayısılarının üretimine geçmişlerdir" şeklinde konuştu.

"Tescilli kayısı"

Mut kayısısı isminin tescil de edildiğini söyleyen Gezer, "Mut merkezinde ve köylerinde üretilen yaş sofralık kayısısı, "Mut Kayısısı" ismiyle tescil olunmuştur. Böylece piyasaya Mut kayısısı adı ile sunulan kayısıların satışının önüne geçilmesi doğrultusunda da önemli bir adım atılmıştır. Mut'ta kayısının üretimiyle birlikte ilk kez 1962 yılında Mut Karacaoğlan ve Kayısı Bayramı düzenlenmiştir. Mut Karacaoğlan ve Kayısı Bayramı etkinlikleri ülkemizde düzenlenen ilk festivaller arasında yer almakta ve 60 yıldır her yıl düzenlenmektedir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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