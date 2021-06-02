Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'dan Model Fabrikada inceleme
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Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'dan Model Fabrikada inceleme

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'dan Model Fabrikada inceleme
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Mersin Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Mersin Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde incelemelerde bulundu.

Bir dizi ziyaret için Mersin'e gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinde de incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli'den bilgiler aldı.

Ziyarete Safran'ın yanı sıra Mersin İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, MTOSB Yönetim Kurulu Üyesi Kürşat Haddat ve MTOSB Bölge Müdürü Halil Yılmaz katıldı.

Model Fabrika ve İnovasyon Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi alan Safran, daha sonra Özel MTOSB Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi robot takımı öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerin çalışmalarını dinleyen Safran, robot takımının katıldığı yarışmalarla ilgili de bilgiler aldı.

Bakan Yardımcısı Safran'ın yaptığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Tekli, "Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Mustafa Safran'a bizlere göstermiş olduğu ilgiye sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Devletimiz, eğitim alanında yapılan çalışmalara desteklerini esirgemediği gibi bunların takibini de en iyi şekilde yapıyor. Model Fabrika ve İnovasyon Merkezimiz birçok fabrikaya önemli eğitimler veriyor. Özellikle genç girişimcilerimizin buradan eğitim almaları bizleri son derece memnun ediyor. Bakan Yardımcımız Safran'a yapmış olduğumuz çalışmalar hakkında bilgiler aktardık. Kendisi de bu çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti" dedi. - MERSİN

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'dan Model Fabrikada inceleme
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Safran'dan Model Fabrikada inceleme

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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